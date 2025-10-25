- 자본
- 축소
트레이드:
452
이익 거래:
255 (56.41%)
손실 거래:
197 (43.58%)
최고의 거래:
48.87 USD
최악의 거래:
-47.93 USD
총 수익:
1 883.08 USD (190 895 pips)
총 손실:
-1 424.33 USD (140 349 pips)
연속 최대 이익:
14 (98.91 USD)
연속 최대 이익:
98.91 USD (14)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
24.86%
최대 입금량:
3.29%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.75
롱(주식매수):
239 (52.88%)
숏(주식차입매도):
213 (47.12%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
1.01 USD
평균 이익:
7.38 USD
평균 손실:
-7.23 USD
연속 최대 손실:
7 (-29.45 USD)
연속 최대 손실:
-66.28 USD (3)
월별 성장률:
15.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.38 USD
최대한의:
96.53 USD (6.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.25% (96.53 USD)
자본금별:
8.34% (79.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|452
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.v2
|459
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.v2
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.87 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +98.91 USD
연속 최대 손실: -29.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
0%
452
56%
25%
1.32
1.01
USD
USD
9%
1:100