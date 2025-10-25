- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
379
利益トレード:
216 (56.99%)
損失トレード:
163 (43.01%)
ベストトレード:
48.87 USD
最悪のトレード:
-47.93 USD
総利益:
1 590.95 USD (161 271 pips)
総損失:
-1 210.27 USD (119 295 pips)
最大連続の勝ち:
14 (98.91 USD)
最大連続利益:
98.91 USD (14)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
26.30%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
57 分
リカバリーファクター:
3.94
長いトレード:
199 (52.51%)
短いトレード:
180 (47.49%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
7.37 USD
平均損失:
-7.42 USD
最大連続の負け:
7 (-29.45 USD)
最大連続損失:
-66.28 USD (3)
月間成長:
12.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.38 USD
最大の:
96.53 USD (6.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.25% (96.53 USD)
エクイティによる:
8.34% (79.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|379
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.v2
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.v2
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.87 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +98.91 USD
最大連続損失: -29.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
981
USD
USD
10
0%
379
56%
26%
1.31
1.00
USD
USD
9%
1:100