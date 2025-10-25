- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
1.57 USD
Worst Trade:
-16.48 USD
Profitto lordo:
1.67 USD (186 pips)
Perdita lorda:
-22.17 USD (2 197 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.72
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-5.13 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-11.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.48 USD (1)
Crescita mensile:
-2.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.50 USD
Massimale:
20.50 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (20.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.v2
|-20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.v2
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.57 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.67 USD
Massima perdita consecutiva: -16.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
