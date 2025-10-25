СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VistaraFX
Made Prima Widyapurna

VistaraFX

Made Prima Widyapurna
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
355
Прибыльных трейдов:
202 (56.90%)
Убыточных трейдов:
153 (43.10%)
Лучший трейд:
48.87 USD
Худший трейд:
-47.93 USD
Общая прибыль:
1 554.16 USD (157 455 pips)
Общий убыток:
-1 141.77 USD (112 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (98.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.91 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.30%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
196 (55.21%)
Коротких трейдов:
159 (44.79%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
7.69 USD
Средний убыток:
-7.46 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-29.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.28 USD (3)
Прирост в месяц:
21.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.38 USD
Максимальная:
96.53 USD (6.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (96.53 USD)
По эквити:
8.34% (79.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.v2 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.v2 412
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.v2 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.87 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.91 USD
Макс. убыток в серии: -29.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.30 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.25 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VistaraFX
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
1K
USD
9
0%
355
56%
26%
1.36
1.16
USD
9%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.