- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
355
Прибыльных трейдов:
202 (56.90%)
Убыточных трейдов:
153 (43.10%)
Лучший трейд:
48.87 USD
Худший трейд:
-47.93 USD
Общая прибыль:
1 554.16 USD (157 455 pips)
Общий убыток:
-1 141.77 USD (112 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (98.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.91 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.30%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
196 (55.21%)
Коротких трейдов:
159 (44.79%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
7.69 USD
Средний убыток:
-7.46 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-29.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.28 USD (3)
Прирост в месяц:
21.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.38 USD
Максимальная:
96.53 USD (6.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (96.53 USD)
По эквити:
8.34% (79.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.v2
|412
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.v2
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.87 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.91 USD
Макс. убыток в серии: -29.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
9
0%
355
56%
26%
1.36
1.16
USD
USD
9%
1:100