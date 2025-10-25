- Crescimento
Negociações:
379
Negociações com lucro:
216 (56.99%)
Negociações com perda:
163 (43.01%)
Melhor negociação:
48.87 USD
Pior negociação:
-47.93 USD
Lucro bruto:
1 590.95 USD (161 271 pips)
Perda bruta:
-1 210.27 USD (119 295 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (98.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.91 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
26.30%
Depósito máximo carregado:
3.29%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
3.94
Negociações longas:
199 (52.51%)
Negociações curtas:
180 (47.49%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
7.37 USD
Perda média:
-7.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-29.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.28 USD (3)
Crescimento mensal:
12.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.38 USD
Máximo:
96.53 USD (6.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.25% (96.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.34% (79.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|379
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.v2
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.v2
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.87 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +98.91 USD
Máxima perda consecutiva: -29.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
