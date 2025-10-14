- Crescimento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
107 (74.30%)
Negociações com perda:
37 (25.69%)
Melhor negociação:
96.02 USD
Pior negociação:
-178.42 USD
Lucro bruto:
1 938.80 USD (120 293 pips)
Perda bruta:
-1 288.77 USD (83 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (350.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
350.76 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
15.07%
Depósito máximo carregado:
5.68%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
3.11
Negociações longas:
101 (70.14%)
Negociações curtas:
43 (29.86%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
4.51 USD
Lucro médio:
18.12 USD
Perda média:
-34.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-135.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-208.08 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.47%
Previsão anual:
-17.79%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
209.14 USD (25.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.04% (80.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.73% (112.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|650
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The Higold strategy is an automated gold trading system that demonstrates stable results with a 74% profitability rate over more than 100 trades. It operates on the basis of thorough technical analysis of the XAUUSD pair, using an algorithmic approach without aggressive methods such as martingale or grid trading, which makes it safe for your capital. Each position must have a stop loss and take profit. The strategy adapts to market changes, demonstrates controlled drawdown up to 25% and provides stable predicted average monthly profit exceeding 25%, which is confirmed by real trading statistics. Thanks to automation and clear risk management with an average profit-to-loss ratio of 1.42, Higold is suitable for both beginners and experienced investors seeking passive income from gold trading.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
399%
1
9K
USD
USD
801
USD
USD
33
99%
144
74%
15%
1.50
4.51
USD
USD
31%
1:500