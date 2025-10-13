SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Amgad 3
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 153%
Afterprime-Live AP
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 452
Kârla kapanan işlemler:
2 521 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
931 (26.97%)
En iyi işlem:
147.22 USD
En kötü işlem:
-361.27 USD
Brüt kâr:
7 618.52 USD (323 172 pips)
Brüt zarar:
-5 539.01 USD (266 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (73.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.58 USD (33)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
1 708 (49.48%)
Satış işlemleri:
1 744 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-5.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-149.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-374.72 USD (2)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.80 USD
Maksimum:
500.02 USD (25.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.42% (500.02 USD)
Varlığa göre:
0.15% (6.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 451
AUDCAD 389
EURGBP 254
EURCHF 245
EURUSD 214
AUDCHF 214
EURAUD 208
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 147
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
USDCAD 101
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 105
AUDCAD 322
EURGBP 597
EURCHF 29
EURUSD 2
AUDCHF -150
EURAUD 389
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 108
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
USDCAD -14
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 28K
EURGBP 16K
EURCHF -571
EURUSD 6.8K
AUDCHF -9K
EURAUD 11K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 3K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
USDCAD 499
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.22 USD
En kötü işlem: -361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +73.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.33 × 533
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
9.94 × 601
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Amgad 3
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amgad 3
Ayda 30 USD
153%
0
0
USD
4.2K
USD
90
98%
3 452
73%
100%
1.37
0.60
USD
13%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.