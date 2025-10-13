- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 452
Kârla kapanan işlemler:
2 521 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
931 (26.97%)
En iyi işlem:
147.22 USD
En kötü işlem:
-361.27 USD
Brüt kâr:
7 618.52 USD (323 172 pips)
Brüt zarar:
-5 539.01 USD (266 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (73.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.58 USD (33)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
1 708 (49.48%)
Satış işlemleri:
1 744 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-5.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-149.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-374.72 USD (2)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.80 USD
Maksimum:
500.02 USD (25.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.42% (500.02 USD)
Varlığa göre:
0.15% (6.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|451
|AUDCAD
|389
|EURGBP
|254
|EURCHF
|245
|EURUSD
|214
|AUDCHF
|214
|EURAUD
|208
|EURCAD
|201
|NZDCHF
|194
|GBPUSD
|147
|AUDNZD
|147
|USDJPY
|137
|GBPCAD
|117
|USDCAD
|101
|GBPAUD
|100
|AUDUSD
|86
|USDCHF
|61
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|36
|EURSGD
|35
|EURNZD
|19
|XAUUSD
|8
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|105
|AUDCAD
|322
|EURGBP
|597
|EURCHF
|29
|EURUSD
|2
|AUDCHF
|-150
|EURAUD
|389
|EURCAD
|173
|NZDCHF
|-47
|GBPUSD
|108
|AUDNZD
|75
|USDJPY
|-69
|GBPCAD
|363
|USDCAD
|-14
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|164
|USDCHF
|-119
|CHFJPY
|-54
|GBPCHF
|-17
|CADCHF
|-68
|EURSGD
|101
|EURNZD
|204
|XAUUSD
|-68
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|16K
|EURCHF
|-571
|EURUSD
|6.8K
|AUDCHF
|-9K
|EURAUD
|11K
|EURCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-1.7K
|GBPUSD
|3K
|AUDNZD
|-9.3K
|USDJPY
|-6.6K
|GBPCAD
|5K
|USDCAD
|499
|GBPAUD
|683
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-90
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-131
|CADCHF
|-247
|EURSGD
|2.4K
|EURNZD
|1.3K
|XAUUSD
|-1K
|AUDJPY
|99
|GBPNZD
|812
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.22 USD
En kötü işlem: -361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +73.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
