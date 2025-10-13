SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Amgad 3
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 153%
Afterprime-Live AP
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 452
Profit Trade:
2 521 (73.03%)
Loss Trade:
931 (26.97%)
Best Trade:
147.22 USD
Worst Trade:
-361.27 USD
Profitto lordo:
7 618.52 USD (323 172 pips)
Perdita lorda:
-5 539.01 USD (266 655 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (73.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.58 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
1 708 (49.48%)
Short Trade:
1 744 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-5.95 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-149.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-374.72 USD (2)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
29.46%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.80 USD
Massimale:
500.02 USD (25.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.42% (500.02 USD)
Per equità:
0.15% (6.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 451
AUDCAD 389
EURGBP 254
EURCHF 245
EURUSD 214
AUDCHF 214
EURAUD 208
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 147
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
USDCAD 101
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 105
AUDCAD 322
EURGBP 597
EURCHF 29
EURUSD 2
AUDCHF -150
EURAUD 389
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 108
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
USDCAD -14
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 28K
EURGBP 16K
EURCHF -571
EURUSD 6.8K
AUDCHF -9K
EURAUD 11K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 3K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
USDCAD 499
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.22 USD
Worst Trade: -361 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.00 USD
Massima perdita consecutiva: -149.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.33 × 533
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
9.94 × 601
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Amgad 3
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amgad 3
30USD al mese
153%
0
0
USD
4.2K
USD
90
98%
3 452
73%
100%
1.37
0.60
USD
13%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.