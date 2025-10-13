- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 452
Profit Trade:
2 521 (73.03%)
Loss Trade:
931 (26.97%)
Best Trade:
147.22 USD
Worst Trade:
-361.27 USD
Profitto lordo:
7 618.52 USD (323 172 pips)
Perdita lorda:
-5 539.01 USD (266 655 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (73.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.58 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
1 708 (49.48%)
Short Trade:
1 744 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-5.95 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-149.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-374.72 USD (2)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
29.46%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.80 USD
Massimale:
500.02 USD (25.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.42% (500.02 USD)
Per equità:
0.15% (6.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|451
|AUDCAD
|389
|EURGBP
|254
|EURCHF
|245
|EURUSD
|214
|AUDCHF
|214
|EURAUD
|208
|EURCAD
|201
|NZDCHF
|194
|GBPUSD
|147
|AUDNZD
|147
|USDJPY
|137
|GBPCAD
|117
|USDCAD
|101
|GBPAUD
|100
|AUDUSD
|86
|USDCHF
|61
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|36
|EURSGD
|35
|EURNZD
|19
|XAUUSD
|8
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|105
|AUDCAD
|322
|EURGBP
|597
|EURCHF
|29
|EURUSD
|2
|AUDCHF
|-150
|EURAUD
|389
|EURCAD
|173
|NZDCHF
|-47
|GBPUSD
|108
|AUDNZD
|75
|USDJPY
|-69
|GBPCAD
|363
|USDCAD
|-14
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|164
|USDCHF
|-119
|CHFJPY
|-54
|GBPCHF
|-17
|CADCHF
|-68
|EURSGD
|101
|EURNZD
|204
|XAUUSD
|-68
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|16K
|EURCHF
|-571
|EURUSD
|6.8K
|AUDCHF
|-9K
|EURAUD
|11K
|EURCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-1.7K
|GBPUSD
|3K
|AUDNZD
|-9.3K
|USDJPY
|-6.6K
|GBPCAD
|5K
|USDCAD
|499
|GBPAUD
|683
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-90
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-131
|CADCHF
|-247
|EURSGD
|2.4K
|EURNZD
|1.3K
|XAUUSD
|-1K
|AUDJPY
|99
|GBPNZD
|812
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.22 USD
Worst Trade: -361 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.00 USD
Massima perdita consecutiva: -149.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live05
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Afterprime-Live AP
|2.33 × 533
|
Pepperstone-Edge11
|4.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|9.50 × 10
|
FXChoice-Pro Live
|9.94 × 601
Amgad 3
Non ci sono recensioni
