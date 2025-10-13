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Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
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交易:
3 699
盈利交易:
2 717 (73.45%)
亏损交易:
982 (26.55%)
最好交易:
147.22 USD
最差交易:
-361.27 USD
毛利:
8 590.49 USD (360 072 pips)
毛利亏损:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
最大连续赢利:
60 (73.00 USD)
最大连续盈利:
226.58 USD (33)
夏普比率:
0.09
交易活动:
64.29%
最大入金加载:
3.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.14
长期交易:
1 800 (48.66%)
短期交易:
1 899 (51.34%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
28 (-149.44 USD)
最大连续亏损:
-374.72 USD (2)
每月增长:
0.02%
年度预测:
0.29%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.80 USD
最大值:
500.02 USD (25.08%)
相对跌幅:
结余:
13.42% (500.02 USD)
净值:
10.50% (447.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 454
AUDCAD 390
EURGBP 340
EURUSD 281
EURCHF 245
EURAUD 224
AUDCHF 214
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 165
USDCAD 157
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 112
AUDCAD 325
EURGBP 748
EURUSD 144
EURCHF 29
EURAUD 492
AUDCHF -150
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 157
USDCAD 19
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 13K
AUDCAD 28K
EURGBP 20K
EURUSD 13K
EURCHF -571
EURAUD 16K
AUDCHF -9K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 5.5K
USDCAD 3.5K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +147.22 USD
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最大连续赢利: 33
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2.00 × 8
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Amgad 3
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2026.08.03 14:41
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2026.08.03 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.22 23:11
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2026.07.22 15:07
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2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 15:41
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2026.07.02 12:44
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2026.07.01 09:29
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2026.06.25 07:44
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2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
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2026.06.17 15:08
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2026.06.17 09:11
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 18:58
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2026.05.19 15:14
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2026.05.14 06:19
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2026.05.01 17:00
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Amgad 3
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USD
4.7K
USD
133
98%
3 699
73%
64%
1.42
0.69
USD
13%
1:400
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