- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 699
盈利交易:
2 717 (73.45%)
亏损交易:
982 (26.55%)
最好交易:
147.22 USD
最差交易:
-361.27 USD
毛利:
8 590.49 USD (360 072 pips)
毛利亏损:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
最大连续赢利:
60 (73.00 USD)
最大连续盈利:
226.58 USD (33)
夏普比率:
0.09
交易活动:
64.29%
最大入金加载:
3.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.14
长期交易:
1 800 (48.66%)
短期交易:
1 899 (51.34%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
28 (-149.44 USD)
最大连续亏损:
-374.72 USD (2)
每月增长:
0.02%
年度预测:
0.29%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.80 USD
最大值:
500.02 USD (25.08%)
相对跌幅:
结余:
13.42% (500.02 USD)
净值:
10.50% (447.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|454
|AUDCAD
|390
|EURGBP
|340
|EURUSD
|281
|EURCHF
|245
|EURAUD
|224
|AUDCHF
|214
|EURCAD
|201
|NZDCHF
|194
|GBPUSD
|165
|USDCAD
|157
|AUDNZD
|147
|USDJPY
|137
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|100
|AUDUSD
|86
|USDCHF
|61
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|36
|EURSGD
|35
|EURNZD
|19
|XAUUSD
|8
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|112
|AUDCAD
|325
|EURGBP
|748
|EURUSD
|144
|EURCHF
|29
|EURAUD
|492
|AUDCHF
|-150
|EURCAD
|173
|NZDCHF
|-47
|GBPUSD
|157
|USDCAD
|19
|AUDNZD
|75
|USDJPY
|-69
|GBPCAD
|363
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|164
|USDCHF
|-119
|CHFJPY
|-54
|GBPCHF
|-17
|CADCHF
|-68
|EURSGD
|101
|EURNZD
|204
|XAUUSD
|-68
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|13K
|EURCHF
|-571
|EURAUD
|16K
|AUDCHF
|-9K
|EURCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-1.7K
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|-9.3K
|USDJPY
|-6.6K
|GBPCAD
|5K
|GBPAUD
|683
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-90
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-131
|CADCHF
|-247
|EURSGD
|2.4K
|EURNZD
|1.3K
|XAUUSD
|-1K
|AUDJPY
|99
|GBPNZD
|812
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.22 USD
最差交易: -361 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +73.00 USD
最大连续亏损: -149.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Afterprime-Live AP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Amgad 3
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
182%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
133
98%
3 699
73%
64%
1.42
0.69
USD
USD
13%
1:400