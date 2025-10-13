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Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad Ahmed Ali Megahed

3 темы 7 комментариев
0 отзывов
Надежность
133 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 182%
Afterprime-Live AP
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 698
Прибыльных трейдов:
2 716 (73.44%)
Убыточных трейдов:
982 (26.55%)
Лучший трейд:
147.22 USD
Худший трейд:
-361.27 USD
Общая прибыль:
8 588.55 USD (359 970 pips)
Общий убыток:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (73.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.58 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
64.29%
Макс. загрузка депозита:
3.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.13
Длинных трейдов:
1 800 (48.67%)
Коротких трейдов:
1 898 (51.33%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-149.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-374.72 USD (2)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.80 USD
Максимальная:
500.02 USD (25.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.42% (500.02 USD)
По эквити:
10.50% (447.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 454
AUDCAD 390
EURGBP 340
EURUSD 280
EURCHF 245
EURAUD 224
AUDCHF 214
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 165
USDCAD 157
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 112
AUDCAD 325
EURGBP 748
EURUSD 142
EURCHF 29
EURAUD 492
AUDCHF -150
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 157
USDCAD 19
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 13K
AUDCAD 28K
EURGBP 20K
EURUSD 13K
EURCHF -571
EURAUD 16K
AUDCHF -9K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 5.5K
USDCAD 3.5K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.22 USD
Худший трейд: -361 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +73.00 USD
Макс. убыток в серии: -149.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Live AP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.33 × 533
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
9.94 × 601
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Amgad 3
Нет отзывов
2026.08.03 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.22 23:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 09:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.25 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 09:11
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.19 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.01 17:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Amgad 3
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
4.7K
USD
133
98%
3 698
73%
64%
1.42
0.69
USD
13%
1:400
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