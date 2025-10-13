- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 698
Прибыльных трейдов:
2 716 (73.44%)
Убыточных трейдов:
982 (26.55%)
Лучший трейд:
147.22 USD
Худший трейд:
-361.27 USD
Общая прибыль:
8 588.55 USD (359 970 pips)
Общий убыток:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (73.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.58 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
64.29%
Макс. загрузка депозита:
3.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.13
Длинных трейдов:
1 800 (48.67%)
Коротких трейдов:
1 898 (51.33%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-149.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-374.72 USD (2)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.80 USD
Максимальная:
500.02 USD (25.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.42% (500.02 USD)
По эквити:
10.50% (447.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|454
|AUDCAD
|390
|EURGBP
|340
|EURUSD
|280
|EURCHF
|245
|EURAUD
|224
|AUDCHF
|214
|EURCAD
|201
|NZDCHF
|194
|GBPUSD
|165
|USDCAD
|157
|AUDNZD
|147
|USDJPY
|137
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|100
|AUDUSD
|86
|USDCHF
|61
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|36
|EURSGD
|35
|EURNZD
|19
|XAUUSD
|8
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|112
|AUDCAD
|325
|EURGBP
|748
|EURUSD
|142
|EURCHF
|29
|EURAUD
|492
|AUDCHF
|-150
|EURCAD
|173
|NZDCHF
|-47
|GBPUSD
|157
|USDCAD
|19
|AUDNZD
|75
|USDJPY
|-69
|GBPCAD
|363
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|164
|USDCHF
|-119
|CHFJPY
|-54
|GBPCHF
|-17
|CADCHF
|-68
|EURSGD
|101
|EURNZD
|204
|XAUUSD
|-68
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|13K
|EURCHF
|-571
|EURAUD
|16K
|AUDCHF
|-9K
|EURCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-1.7K
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|-9.3K
|USDJPY
|-6.6K
|GBPCAD
|5K
|GBPAUD
|683
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-90
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-131
|CADCHF
|-247
|EURSGD
|2.4K
|EURNZD
|1.3K
|XAUUSD
|-1K
|AUDJPY
|99
|GBPNZD
|812
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.22 USD
Худший трейд: -361 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +73.00 USD
Макс. убыток в серии: -149.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Live AP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live05
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Afterprime-Live AP
|2.33 × 533
|
Pepperstone-Edge11
|4.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|9.50 × 10
|
FXChoice-Pro Live
|9.94 × 601
Amgad 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
133
98%
3 698
73%
64%
1.42
0.69
USD
USD
13%
1:400