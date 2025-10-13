Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Live AP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Dukascopy-live-1 1.60 × 42 ICMarketsSC-Live05 1.80 × 10 ICMarketsSC-Live19 2.00 × 8 Afterprime-Live AP 2.33 × 533 Pepperstone-Edge11 4.82 × 11 ICMarketsSC-Live24 9.50 × 10 FXChoice-Pro Live 9.94 × 601 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика