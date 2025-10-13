SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Amgad 3
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 153%
Afterprime-Live AP
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 452
Bénéfice trades:
2 521 (73.03%)
Perte trades:
931 (26.97%)
Meilleure transaction:
147.22 USD
Pire transaction:
-361.27 USD
Bénéfice brut:
7 618.52 USD (323 172 pips)
Perte brute:
-5 539.01 USD (266 655 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (73.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
226.58 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.12%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.16
Longs trades:
1 708 (49.48%)
Courts trades:
1 744 (50.52%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.02 USD
Perte moyenne:
-5.95 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-149.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-374.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.43%
Prévision annuelle:
29.46%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.80 USD
Maximal:
500.02 USD (25.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.42% (500.02 USD)
Par fonds propres:
0.15% (6.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 451
AUDCAD 389
EURGBP 254
EURCHF 245
EURUSD 214
AUDCHF 214
EURAUD 208
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 147
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
USDCAD 101
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 105
AUDCAD 322
EURGBP 597
EURCHF 29
EURUSD 2
AUDCHF -150
EURAUD 389
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 108
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
USDCAD -14
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 28K
EURGBP 16K
EURCHF -571
EURUSD 6.8K
AUDCHF -9K
EURAUD 11K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 3K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
USDCAD 499
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.22 USD
Pire transaction: -361 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +73.00 USD
Perte consécutive maximale: -149.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Afterprime-Live AP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.33 × 533
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
9.94 × 601
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Amgad 3
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Amgad 3
30 USD par mois
153%
0
0
USD
4.2K
USD
90
98%
3 452
73%
100%
1.37
0.60
USD
13%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.