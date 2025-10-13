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Signals / MetaTrader 4 / Amgad 3
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 3

Amgad Ahmed Ali Megahed
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad Ahmed Ali Megahed

3 topics 7 comments
0 reviews
Reliability
133 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 182%
Afterprime-Live AP
1:400
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 698
Profit Trades:
2 716 (73.44%)
Loss Trades:
982 (26.55%)
Best trade:
147.22 USD
Worst trade:
-361.27 USD
Gross Profit:
8 588.55 USD (359 970 pips)
Gross Loss:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
Maximum consecutive wins:
60 (73.00 USD)
Maximal consecutive profit:
226.58 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
64.29%
Max deposit load:
3.96%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
5.13
Long Trades:
1 800 (48.67%)
Short Trades:
1 898 (51.33%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.69 USD
Average Profit:
3.16 USD
Average Loss:
-6.13 USD
Maximum consecutive losses:
28 (-149.44 USD)
Maximal consecutive loss:
-374.72 USD (2)
Monthly growth:
0.05%
Annual Forecast:
0.60%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
19.80 USD
Maximal:
500.02 USD (25.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.42% (500.02 USD)
By Equity:
10.50% (447.10 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 454
AUDCAD 390
EURGBP 340
EURUSD 280
EURCHF 245
EURAUD 224
AUDCHF 214
EURCAD 201
NZDCHF 194
GBPUSD 165
USDCAD 157
AUDNZD 147
USDJPY 137
GBPCAD 117
GBPAUD 100
AUDUSD 86
USDCHF 61
CHFJPY 43
GBPCHF 41
CADCHF 36
EURSGD 35
EURNZD 19
XAUUSD 8
AUDJPY 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 112
AUDCAD 325
EURGBP 748
EURUSD 142
EURCHF 29
EURAUD 492
AUDCHF -150
EURCAD 173
NZDCHF -47
GBPUSD 157
USDCAD 19
AUDNZD 75
USDJPY -69
GBPCAD 363
GBPAUD 17
AUDUSD 164
USDCHF -119
CHFJPY -54
GBPCHF -17
CADCHF -68
EURSGD 101
EURNZD 204
XAUUSD -68
AUDJPY 3
GBPNZD 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 13K
AUDCAD 28K
EURGBP 20K
EURUSD 13K
EURCHF -571
EURAUD 16K
AUDCHF -9K
EURCAD 2.5K
NZDCHF -1.7K
GBPUSD 5.5K
USDCAD 3.5K
AUDNZD -9.3K
USDJPY -6.6K
GBPCAD 5K
GBPAUD 683
AUDUSD 1.2K
USDCHF -90
CHFJPY -2.1K
GBPCHF -131
CADCHF -247
EURSGD 2.4K
EURNZD 1.3K
XAUUSD -1K
AUDJPY 99
GBPNZD 812
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +147.22 USD
Worst trade: -361 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +73.00 USD
Maximal consecutive loss: -149.44 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Afterprime-Live AP" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.33 × 533
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
9.94 × 601
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Amgad 3
No reviews
2026.08.03 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.22 23:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 09:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.25 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 09:11
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.19 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.01 17:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Amgad 3
30 USD per month
182%
0
0
USD
4.7K
USD
133
98%
3 698
73%
64%
1.42
0.69
USD
13%
1:400
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.