- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 698
Profit Trades:
2 716 (73.44%)
Loss Trades:
982 (26.55%)
Best trade:
147.22 USD
Worst trade:
-361.27 USD
Gross Profit:
8 588.55 USD (359 970 pips)
Gross Loss:
-6 021.49 USD (282 814 pips)
Maximum consecutive wins:
60 (73.00 USD)
Maximal consecutive profit:
226.58 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
64.29%
Max deposit load:
3.96%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
5.13
Long Trades:
1 800 (48.67%)
Short Trades:
1 898 (51.33%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.69 USD
Average Profit:
3.16 USD
Average Loss:
-6.13 USD
Maximum consecutive losses:
28 (-149.44 USD)
Maximal consecutive loss:
-374.72 USD (2)
Monthly growth:
0.05%
Annual Forecast:
0.60%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
19.80 USD
Maximal:
500.02 USD (25.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.42% (500.02 USD)
By Equity:
10.50% (447.10 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|454
|AUDCAD
|390
|EURGBP
|340
|EURUSD
|280
|EURCHF
|245
|EURAUD
|224
|AUDCHF
|214
|EURCAD
|201
|NZDCHF
|194
|GBPUSD
|165
|USDCAD
|157
|AUDNZD
|147
|USDJPY
|137
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|100
|AUDUSD
|86
|USDCHF
|61
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|36
|EURSGD
|35
|EURNZD
|19
|XAUUSD
|8
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|112
|AUDCAD
|325
|EURGBP
|748
|EURUSD
|142
|EURCHF
|29
|EURAUD
|492
|AUDCHF
|-150
|EURCAD
|173
|NZDCHF
|-47
|GBPUSD
|157
|USDCAD
|19
|AUDNZD
|75
|USDJPY
|-69
|GBPCAD
|363
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|164
|USDCHF
|-119
|CHFJPY
|-54
|GBPCHF
|-17
|CADCHF
|-68
|EURSGD
|101
|EURNZD
|204
|XAUUSD
|-68
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|13K
|EURCHF
|-571
|EURAUD
|16K
|AUDCHF
|-9K
|EURCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-1.7K
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|-9.3K
|USDJPY
|-6.6K
|GBPCAD
|5K
|GBPAUD
|683
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-90
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-131
|CADCHF
|-247
|EURSGD
|2.4K
|EURNZD
|1.3K
|XAUUSD
|-1K
|AUDJPY
|99
|GBPNZD
|812
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +147.22 USD
Worst trade: -361 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +73.00 USD
Maximal consecutive loss: -149.44 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Afterprime-Live AP" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Amgad 3
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
182%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
133
98%
3 698
73%
64%
1.42
0.69
USD
USD
13%
1:400