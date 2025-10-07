- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
459
Kârla kapanan işlemler:
313 (68.19%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (31.81%)
En iyi işlem:
507.62 USD
En kötü işlem:
-112.91 USD
Brüt kâr:
4 619.67 USD (892 932 pips)
Brüt zarar:
-2 017.00 USD (97 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (86.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
519.55 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
321
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
230 (50.11%)
Satış işlemleri:
229 (49.89%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
5.67 USD
Ortalama kâr:
14.76 USD
Ortalama zarar:
-13.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-523.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-523.66 USD (6)
Aylık büyüme:
54.22%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.07 USD
Maksimum:
523.66 USD (8.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|455
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +507.62 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +86.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -523.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok