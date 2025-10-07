SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Golden flash COPY
Ka Seng Cheang

Golden flash COPY

Ka Seng Cheang
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 505%
VantageInternational-Live 7
1:500

  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 477
Transacciones Rentables:
1 757 (70.93%)
Transacciones Irrentables:
720 (29.07%)
Mejor transacción:
732.42 USD
Peor transacción:
-254.40 USD
Beneficio Bruto:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (159.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
799.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
40.85%
Carga máxima del depósito:
17.81%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
193
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
8.32
Transacciones Largas:
1 281 (51.72%)
Transacciones Cortas:
1 196 (48.28%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
4.48 USD
Beneficio medio:
15.18 USD
Pérdidas medias:
-21.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 231.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 231.92 USD (9)
Crecimiento al mes:
30.28%
Pronóstico anual:
367.38%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.07 USD
Máxima:
1 333.70 USD (7.74%)
Reducción relativa:
De balance:
22.80% (1 333.70 USD)
De fondos:
62.53% (4 008.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2466
HK50.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11K
HK50.r 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 74K
HK50.r 97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +732.42 USD
Peor transacción: -254 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +159.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 231.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios




