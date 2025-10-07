- Прирост
Всего трейдов:
2 477
Прибыльных трейдов:
1 757 (70.93%)
Убыточных трейдов:
720 (29.07%)
Лучший трейд:
732.42 USD
Худший трейд:
-254.40 USD
Общая прибыль:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
Общий убыток:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (159.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
799.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
40.85%
Макс. загрузка депозита:
17.81%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
193
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.32
Длинных трейдов:
1 281 (51.72%)
Коротких трейдов:
1 196 (48.28%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
4.48 USD
Средняя прибыль:
15.18 USD
Средний убыток:
-21.63 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 231.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 231.92 USD (9)
Прирост в месяц:
30.28%
Годовой прогноз:
367.38%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.07 USD
Максимальная:
1 333.70 USD (7.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.80% (1 333.70 USD)
По эквити:
62.53% (4 008.61 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
