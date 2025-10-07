СигналыРазделы
Golden flash COPY

Ka Seng Cheang
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 505%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 477
Прибыльных трейдов:
1 757 (70.93%)
Убыточных трейдов:
720 (29.07%)
Лучший трейд:
732.42 USD
Худший трейд:
-254.40 USD
Общая прибыль:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
Общий убыток:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (159.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
799.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
40.85%
Макс. загрузка депозита:
17.81%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
193
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.32
Длинных трейдов:
1 281 (51.72%)
Коротких трейдов:
1 196 (48.28%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
4.48 USD
Средняя прибыль:
15.18 USD
Средний убыток:
-21.63 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 231.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 231.92 USD (9)
Прирост в месяц:
30.28%
Годовой прогноз:
367.38%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.07 USD
Максимальная:
1 333.70 USD (7.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.80% (1 333.70 USD)
По эквити:
62.53% (4 008.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2466
HK50.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
HK50.r 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
HK50.r 97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +732.42 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +159.77 USD
Макс. убыток в серии: -1 231.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
