- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 477
利益トレード:
1 757 (70.93%)
損失トレード:
720 (29.07%)
ベストトレード:
732.42 USD
最悪のトレード:
-254.40 USD
総利益:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
総損失:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
最大連続の勝ち:
24 (159.77 USD)
最大連続利益:
799.36 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
40.85%
最大入金額:
17.81%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
193
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
8.32
長いトレード:
1 281 (51.72%)
短いトレード:
1 196 (48.28%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
4.48 USD
平均利益:
15.18 USD
平均損失:
-21.63 USD
最大連続の負け:
9 (-1 231.92 USD)
最大連続損失:
-1 231.92 USD (9)
月間成長:
30.28%
年間予想:
367.38%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.07 USD
最大の:
1 333.70 USD (7.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.80% (1 333.70 USD)
エクイティによる:
62.53% (4 008.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2466
|HK50.r
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11K
|HK50.r
|25
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|74K
|HK50.r
|97
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +732.42 USD
最悪のトレード: -254 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +159.77 USD
最大連続損失: -1 231.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
505%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
14
83%
2 477
70%
41%
1.71
4.48
USD
USD
63%
1:500