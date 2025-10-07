- 자본
- 축소
트레이드:
2 611
이익 거래:
1 863 (71.35%)
손실 거래:
748 (28.65%)
최고의 거래:
732.42 USD
최악의 거래:
-254.40 USD
총 수익:
28 003.65 USD (2 913 753 pips)
총 손실:
-16 053.75 USD (862 412 pips)
연속 최대 이익:
24 (159.77 USD)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
40.85%
최대 입금량:
17.81%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
224
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
8.96
롱(주식매수):
1 353 (51.82%)
숏(주식차입매도):
1 258 (48.18%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
4.58 USD
평균 이익:
15.03 USD
평균 손실:
-21.46 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 231.92 USD)
월별 성장률:
44.27%
연간 예측:
537.19%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.07 USD
최대한의:
1 333.70 USD (7.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.80% (1 333.70 USD)
자본금별:
62.53% (4 008.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2600
|HK50.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12K
|HK50.r
|25
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|92K
|HK50.r
|97
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +732.42 USD
최악의 거래: -254 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +159.77 USD
연속 최대 손실: -1 231.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
619%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
15
83%
2 611
71%
41%
1.74
4.58
USD
USD
63%
1:500