Negociações:
2 477
Negociações com lucro:
1 757 (70.93%)
Negociações com perda:
720 (29.07%)
Melhor negociação:
732.42 USD
Pior negociação:
-254.40 USD
Lucro bruto:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
Perda bruta:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (159.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
799.36 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
40.85%
Depósito máximo carregado:
17.81%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
193
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
8.32
Negociações longas:
1 281 (51.72%)
Negociações curtas:
1 196 (48.28%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
4.48 USD
Lucro médio:
15.18 USD
Perda média:
-21.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 231.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 231.92 USD (9)
Crescimento mensal:
30.28%
Previsão anual:
367.38%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.07 USD
Máximo:
1 333.70 USD (7.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.80% (1 333.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.53% (4 008.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2466
|HK50.r
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11K
|HK50.r
|25
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|74K
|HK50.r
|97
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +732.42 USD
Pior negociação: -254 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +159.77 USD
Máxima perda consecutiva: -1 231.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
