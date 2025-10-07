SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden flash COPY
Ka Seng Cheang

Golden flash COPY

Ka Seng Cheang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 505%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 477
Gewinntrades:
1 757 (70.93%)
Verlusttrades:
720 (29.07%)
Bester Trade:
732.42 USD
Schlechtester Trade:
-254.40 USD
Bruttoprofit:
26 673.11 USD (2 863 092 pips)
Bruttoverlust:
-15 572.01 USD (830 028 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (159.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799.36 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
40.85%
Max deposit load:
17.81%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
193
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
8.32
Long-Positionen:
1 281 (51.72%)
Short-Positionen:
1 196 (48.28%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
4.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 231.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 231.92 USD (9)
Wachstum pro Monat :
30.28%
Jahresprognose:
367.38%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.07 USD
Maximaler:
1 333.70 USD (7.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.80% (1 333.70 USD)
Kapital:
62.53% (4 008.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2466
HK50.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
HK50.r 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
HK50.r 97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +732.42 USD
Schlechtester Trade: -254 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 231.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Golden flash COPY
30 USD pro Monat
505%
0
0
USD
4.5K
USD
14
83%
2 477
70%
41%
1.71
4.48
USD
63%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.