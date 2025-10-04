Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.75 × 8 FPMarkets-Live 1.94 × 195 itexsys-Platform 1.96 × 25 FPMarketsLLC-Live 2.28 × 492 Darwinex-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.82 × 1743 ICMarketsSC-MT5 3.02 × 86 ICMarketsSC-MT5-4 3.07 × 839 Tickmill-Live 3.25 × 59 FBS-Real 3.33 × 12 RoboForex-ECN 3.43 × 53 Exness-MT5Real8 3.90 × 42 GOMarketsMU-Live 3.91 × 32 Exness-MT5Real15 4.00 × 8 ICTrading-MT5-4 4.18 × 17 XMTrading-MT5 3 4.50 × 16 DooTechnology-Live 4.50 × 2 VantageInternational-Live 4.60 × 188 RazeGlobalMarkets-Server 4.70 × 80 TitanFX-MT5-01 5.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 5.08 × 188 30 daha fazla...