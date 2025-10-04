SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PacificPipmt5
Saman Mehrdad Taheri

PacificPipmt5

Saman Mehrdad Taheri
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.30 USD (1 200 pips)
Brüt zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.30 USD (4)
Sharpe oranı:
37.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
66.50
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
25.94
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (3.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 2
AUDCAD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 600
AUDCAD 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 8
FPMarkets-Live
1.94 × 195
itexsys-Platform
1.96 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.28 × 492
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 1743
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 86
ICMarketsSC-MT5-4
3.07 × 839
Tickmill-Live
3.25 × 59
FBS-Real
3.33 × 12
RoboForex-ECN
3.43 × 53
Exness-MT5Real8
3.90 × 42
GOMarketsMU-Live
3.91 × 32
Exness-MT5Real15
4.00 × 8
ICTrading-MT5-4
4.18 × 17
XMTrading-MT5 3
4.50 × 16
DooTechnology-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live
4.60 × 188
RazeGlobalMarkets-Server
4.70 × 80
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 188
İnceleme yok
2025.10.04 09:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.04 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
