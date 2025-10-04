- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.30 USD (1 200 pips)
Brüt zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.30 USD (4)
Sharpe oranı:
37.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
66.50
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
25.94
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (3.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|600
|AUDCAD
|600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.28 × 492
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.82 × 1743
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.07 × 839
|
Tickmill-Live
|3.25 × 59
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.60 × 188
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.70 × 80
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 188
İnceleme yok