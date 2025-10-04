- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
31 (81.57%)
損失トレード:
7 (18.42%)
ベストトレード:
8.03 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
74.87 USD (9 167 pips)
総損失:
-18.23 USD (1 787 pips)
最大連続の勝ち:
21 (45.12 USD)
最大連続利益:
45.12 USD (21)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
36.76%
最大入金額:
3.72%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.65
長いトレード:
13 (34.21%)
短いトレード:
25 (65.79%)
プロフィットファクター:
4.11
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
-2.60 USD
最大連続の負け:
2 (-6.47 USD)
最大連続損失:
-6.47 USD (2)
月間成長:
1.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
6.55 USD (1.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.30% (6.62 USD)
エクイティによる:
7.12% (35.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|4.5K
|AUDCAD
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.03 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.12 USD
最大連続損失: -6.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 24
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.40 × 505
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1759
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 1007
|
Tickmill-Live
|3.27 × 64
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.11 × 92
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
35 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
14
100%
38
81%
37%
4.10
1.49
USD
USD
7%
1:500