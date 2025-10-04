- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
31 (81.57%)
Negociações com perda:
7 (18.42%)
Melhor negociação:
8.03 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
74.87 USD (9 167 pips)
Perda bruta:
-18.23 USD (1 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (45.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.12 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
36.76%
Depósito máximo carregado:
3.72%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.65
Negociações longas:
13 (34.21%)
Negociações curtas:
25 (65.79%)
Fator de lucro:
4.11
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.47 USD (2)
Crescimento mensal:
1.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
6.55 USD (1.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.30% (6.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.12% (35.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|4.5K
|AUDCAD
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.03 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +45.12 USD
Máxima perda consecutiva: -6.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 24
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.40 × 505
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1759
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 1007
|
Tickmill-Live
|3.27 × 64
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.11 × 92
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
14
100%
38
81%
37%
4.10
1.49
USD
USD
7%
1:500