Saman Mehrdad Taheri

PacificPip

Saman Mehrdad Taheri
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
31 (81.57%)
Negociações com perda:
7 (18.42%)
Melhor negociação:
8.03 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
74.87 USD (9 167 pips)
Perda bruta:
-18.23 USD (1 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (45.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.12 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
36.76%
Depósito máximo carregado:
3.72%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.65
Negociações longas:
13 (34.21%)
Negociações curtas:
25 (65.79%)
Fator de lucro:
4.11
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.47 USD (2)
Crescimento mensal:
1.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
6.55 USD (1.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.30% (6.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.12% (35.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 21
AUDCAD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 33
AUDCAD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 4.5K
AUDCAD 2.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.03 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +45.12 USD
Máxima perda consecutiva: -6.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.21 × 24
FusionMarkets-Live
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 8
FPMarkets-Live
1.94 × 195
itexsys-Platform
1.96 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.40 × 505
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1759
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 86
ICMarketsSC-MT5-4
3.10 × 1007
Tickmill-Live
3.27 × 64
FBS-Real
3.33 × 12
RoboForex-ECN
3.43 × 53
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real8
3.90 × 42
GOMarketsMU-Live
3.91 × 32
Exness-MT5Real15
4.00 × 8
RazeGlobalMarkets-Server
4.11 × 92
ICTrading-MT5-4
4.18 × 17
XMTrading-MT5 3
4.50 × 16
DooTechnology-Live
4.50 × 2
35 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 09:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.04 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
