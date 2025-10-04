- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
34 (82.92%)
손실 거래:
7 (17.07%)
최고의 거래:
8.03 USD
최악의 거래:
-4.28 USD
총 수익:
81.20 USD (10 068 pips)
총 손실:
-19.12 USD (1 787 pips)
연속 최대 이익:
21 (45.12 USD)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
38.95%
최대 입금량:
8.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.48
롱(주식매수):
16 (39.02%)
숏(주식차입매도):
25 (60.98%)
수익 요인:
4.25
기대수익:
1.51 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-2.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.47 USD)
월별 성장률:
1.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
6.55 USD (1.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.30% (6.62 USD)
자본금별:
20.44% (102.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|39
|AUDCAD
|24
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|5.4K
|AUDCAD
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.03 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +45.12 USD
연속 최대 손실: -6.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 24
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.49 × 519
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1761
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 1007
|
Tickmill-Live
|3.33 × 66
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.11 × 92
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
리뷰 없음
