리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 VantageInternational-Live 3 1.21 × 24 FusionMarkets-Live 1.33 × 3 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.75 × 8 FPMarkets-Live 1.94 × 195 itexsys-Platform 1.96 × 25 FPMarketsLLC-Live 2.49 × 519 Darwinex-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.79 × 1761 ICMarketsSC-MT5 3.02 × 86 ICMarketsSC-MT5-4 3.10 × 1007 Tickmill-Live 3.33 × 66 FBS-Real 3.33 × 12 RoboForex-ECN 3.43 × 53 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.50 × 4 Exness-MT5Real8 3.90 × 42 GOMarketsMU-Live 3.91 × 32 Exness-MT5Real15 4.00 × 8 RazeGlobalMarkets-Server 4.11 × 92 ICTrading-MT5-4 4.18 × 17 XMTrading-MT5 3 4.50 × 16 DooTechnology-Live 4.50 × 2 35 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오