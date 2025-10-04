시그널섹션
Saman Mehrdad Taheri

PacificPip

Saman Mehrdad Taheri
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
41
이익 거래:
34 (82.92%)
손실 거래:
7 (17.07%)
최고의 거래:
8.03 USD
최악의 거래:
-4.28 USD
총 수익:
81.20 USD (10 068 pips)
총 손실:
-19.12 USD (1 787 pips)
연속 최대 이익:
21 (45.12 USD)
연속 최대 이익:
45.12 USD (21)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
38.95%
최대 입금량:
8.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.48
롱(주식매수):
16 (39.02%)
숏(주식차입매도):
25 (60.98%)
수익 요인:
4.25
기대수익:
1.51 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-2.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.47 USD)
연속 최대 손실:
-6.47 USD (2)
월별 성장률:
1.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
6.55 USD (1.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.30% (6.62 USD)
자본금별:
20.44% (102.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD 24
AUDCAD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD 39
AUDCAD 24
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD 5.4K
AUDCAD 2.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.03 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +45.12 USD
연속 최대 손실: -6.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.21 × 24
FusionMarkets-Live
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 8
FPMarkets-Live
1.94 × 195
itexsys-Platform
1.96 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.49 × 519
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1761
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 86
ICMarketsSC-MT5-4
3.10 × 1007
Tickmill-Live
3.33 × 66
FBS-Real
3.33 × 12
RoboForex-ECN
3.43 × 53
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real8
3.90 × 42
GOMarketsMU-Live
3.91 × 32
Exness-MT5Real15
4.00 × 8
RazeGlobalMarkets-Server
4.11 × 92
ICTrading-MT5-4
4.18 × 17
XMTrading-MT5 3
4.50 × 16
DooTechnology-Live
4.50 × 2
35 더...
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 09:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.04 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
