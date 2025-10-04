- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
31 (81.57%)
Убыточных трейдов:
7 (18.42%)
Лучший трейд:
8.03 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
74.87 USD (9 167 pips)
Общий убыток:
-18.23 USD (1 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (45.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.12 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
36.76%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.65
Длинных трейдов:
13 (34.21%)
Коротких трейдов:
25 (65.79%)
Профит фактор:
4.11
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
2.42 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.47 USD (2)
Прирост в месяц:
1.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
6.55 USD (1.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (6.62 USD)
По эквити:
7.12% (35.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|4.5K
|AUDCAD
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.03 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.12 USD
Макс. убыток в серии: -6.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 24
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.40 × 505
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1759
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 1007
|
Tickmill-Live
|3.27 × 64
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.11 × 92
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
14
100%
38
81%
37%
4.10
1.49
USD
USD
7%
1:500