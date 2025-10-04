SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PacificPipmt5
Saman Mehrdad Taheri

PacificPipmt5

Saman Mehrdad Taheri
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.30 USD (1 200 pips)
Perdita lorda:
-0.32 USD
Vincite massime consecutive:
4 (8.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
37.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
66.50
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
25.94
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.12 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (3.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2
AUDCAD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 600
AUDCAD 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 8
FPMarkets-Live
1.94 × 195
itexsys-Platform
1.96 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.28 × 492
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 1743
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 86
ICMarketsSC-MT5-4
3.07 × 839
Tickmill-Live
3.25 × 59
FBS-Real
3.33 × 12
RoboForex-ECN
3.43 × 53
Exness-MT5Real8
3.90 × 42
GOMarketsMU-Live
3.91 × 32
Exness-MT5Real15
4.00 × 8
ICTrading-MT5-4
4.18 × 17
XMTrading-MT5 3
4.50 × 16
DooTechnology-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live
4.60 × 188
RazeGlobalMarkets-Server
4.70 × 80
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 188
Non ci sono recensioni
2025.10.04 09:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.04 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
