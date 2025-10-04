- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.30 USD (1 200 pips)
Perdita lorda:
-0.32 USD
Vincite massime consecutive:
4 (8.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
37.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
66.50
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
25.94
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.12 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (3.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|600
|AUDCAD
|600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.28 × 492
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.82 × 1743
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.07 × 839
|
Tickmill-Live
|3.25 × 59
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.60 × 188
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.70 × 80
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 188
30 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni