- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
31 (81.57%)
亏损交易:
7 (18.42%)
最好交易:
8.03 USD
最差交易:
-4.28 USD
毛利:
74.87 USD (9 167 pips)
毛利亏损:
-18.23 USD (1 787 pips)
最大连续赢利:
21 (45.12 USD)
最大连续盈利:
45.12 USD (21)
夏普比率:
0.74
交易活动:
36.76%
最大入金加载:
3.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.65
长期交易:
13 (34.21%)
短期交易:
25 (65.79%)
利润因子:
4.11
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
-2.60 USD
最大连续失误:
2 (-6.47 USD)
最大连续亏损:
-6.47 USD (2)
每月增长:
1.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
6.55 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.30% (6.62 USD)
净值:
7.12% (35.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|4.5K
|AUDCAD
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.03 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.12 USD
最大连续亏损: -6.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 24
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|1.94 × 195
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.40 × 505
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1759
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 1007
|
Tickmill-Live
|3.27 × 64
|
FBS-Real
|3.33 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.43 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.90 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.91 × 32
|
Exness-MT5Real15
|4.00 × 8
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.11 × 92
|
ICTrading-MT5-4
|4.18 × 17
|
XMTrading-MT5 3
|4.50 × 16
|
DooTechnology-Live
|4.50 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
14
100%
38
81%
37%
4.10
1.49
USD
USD
7%
1:500