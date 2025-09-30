Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 FPMarkets-Live 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.59 × 283 Hankotrade-Live 0.65 × 17 LiteFinance-MT5 0.92 × 24 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 4 FusionMarkets-Live 1.08 × 12 BlackBullMarkets-Live 1.24 × 42 Darwinex-Live 1.42 × 333 RoboForex-ECN 1.66 × 92 ICMarkets-MT5 2.30 × 10 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 4.06 × 79 EightcapGlobal-Live 4.33 × 3 Alpari-MT5 5.21 × 24 OctaFX-Real 5.29 × 75 FBS-Real 9.90 × 42