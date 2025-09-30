- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
3.74 USD
En kötü işlem:
-2.29 USD
Brüt kâr:
7.93 USD (813 pips)
Brüt zarar:
-3.37 USD (329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.74 USD (1)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
63.01%
Maks. mevduat yükü:
1.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.29 USD (1)
Aylık büyüme:
0.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
2.30 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (2.30 USD)
Varlığa göre:
2.36% (11.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|194
|USDCAD
|201
|AUDUSD
|-80
|AUDNZD
|169
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.74 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.59 × 283
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
FBS-Real
|9.90 × 42
