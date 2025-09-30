- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
22 (61.11%)
亏损交易:
14 (38.89%)
最好交易:
9.77 USD
最差交易:
-5.12 USD
毛利:
38.99 USD (3 261 pips)
毛利亏损:
-24.59 USD (3 119 pips)
最大连续赢利:
5 (3.31 USD)
最大连续盈利:
9.77 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
14.57%
最大入金加载:
5.59%
最近交易:
38 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.68
长期交易:
35 (97.22%)
短期交易:
1 (2.78%)
利润因子:
1.59
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
1.77 USD
平均损失:
-1.76 USD
最大连续失误:
2 (-8.58 USD)
最大连续亏损:
-8.58 USD (2)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
8.58 USD (1.71%)
相对跌幅:
结余:
1.71% (8.60 USD)
净值:
13.17% (65.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-154
|AUDNZD
|38
|AUDUSD
|-142
|USDCAD
|300
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.77 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.31 USD
最大连续亏损: -8.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
Syna SA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
3%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
8
100%
36
61%
15%
1.58
0.40
USD
USD
13%
1:500