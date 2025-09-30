- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
22 (61.11%)
손실 거래:
14 (38.89%)
최고의 거래:
9.77 USD
최악의 거래:
-5.12 USD
총 수익:
38.99 USD (3 261 pips)
총 손실:
-24.59 USD (3 119 pips)
연속 최대 이익:
5 (3.31 USD)
연속 최대 이익:
9.77 USD (1)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
13.49%
최대 입금량:
5.59%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
35 (97.22%)
숏(주식차입매도):
1 (2.78%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
1.77 USD
평균 손실:
-1.76 USD
연속 최대 손실:
2 (-8.58 USD)
연속 최대 손실:
-8.58 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
8.58 USD (1.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
13.17% (65.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-154
|AUDNZD
|38
|AUDUSD
|-142
|USDCAD
|300
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.77 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.31 USD
연속 최대 손실: -8.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
Syna SA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
8
100%
36
61%
13%
1.58
0.40
USD
USD
13%
1:500