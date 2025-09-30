- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
3.74 USD
Worst Trade:
-2.29 USD
Profitto lordo:
7.93 USD (813 pips)
Perdita lorda:
-3.37 USD (329 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
61.92%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.29 USD (1)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
2.30 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (2.30 USD)
Per equità:
2.36% (11.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|194
|USDCAD
|201
|AUDUSD
|-80
|AUDNZD
|169
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.74 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.22 USD
Massima perdita consecutiva: -2.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.59 × 283
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
FBS-Real
|9.90 × 42
Syna SA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
2
100%
11
63%
62%
2.35
0.41
USD
USD
2%
1:500