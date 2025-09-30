SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Syna SA
William Brandon Autry

Syna SA

William Brandon Autry
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Coinexx-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
3.74 USD
Worst Trade:
-2.29 USD
Profitto lordo:
7.93 USD (813 pips)
Perdita lorda:
-3.37 USD (329 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
61.92%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.29 USD (1)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
2.30 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (2.30 USD)
Per equità:
2.36% (11.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
AUDNZD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 194
USDCAD 201
AUDUSD -80
AUDNZD 169
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.74 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.22 USD
Massima perdita consecutiva: -2.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.59 × 283
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.33 × 3
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
FBS-Real
9.90 × 42
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Syna SA 
Non ci sono recensioni
2025.10.08 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 07:13
Share of trading days is too low
2025.10.01 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 22:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 22:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 22:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Syna SA
999USD al mese
1%
0
0
USD
497
USD
2
100%
11
63%
62%
2.35
0.41
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.