- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
22 (61.11%)
Verlusttrades:
14 (38.89%)
Bester Trade:
9.77 USD
Schlechtester Trade:
-5.12 USD
Bruttoprofit:
38.99 USD (3 261 pips)
Bruttoverlust:
-24.59 USD (3 119 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.77 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
14.57%
Max deposit load:
5.59%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
35 (97.22%)
Short-Positionen:
1 (2.78%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-8.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.58 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
8.58 USD (1.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.71% (8.60 USD)
Kapital:
13.17% (65.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-154
|AUDNZD
|38
|AUDUSD
|-142
|USDCAD
|300
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.77 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
