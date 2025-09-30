- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
22 (61.11%)
損失トレード:
14 (38.89%)
ベストトレード:
9.77 USD
最悪のトレード:
-5.12 USD
総利益:
38.99 USD (3 261 pips)
総損失:
-24.59 USD (3 119 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3.31 USD)
最大連続利益:
9.77 USD (1)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
14.57%
最大入金額:
5.59%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
35 (97.22%)
短いトレード:
1 (2.78%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
1.77 USD
平均損失:
-1.76 USD
最大連続の負け:
2 (-8.58 USD)
最大連続損失:
-8.58 USD (2)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
8.58 USD (1.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.71% (8.60 USD)
エクイティによる:
13.17% (65.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-154
|AUDNZD
|38
|AUDUSD
|-142
|USDCAD
|300
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
