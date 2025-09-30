- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
22 (61.11%)
Negociações com perda:
14 (38.89%)
Melhor negociação:
9.77 USD
Pior negociação:
-5.12 USD
Lucro bruto:
38.99 USD (3 261 pips)
Perda bruta:
-24.59 USD (3 119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.77 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
14.57%
Depósito máximo carregado:
5.59%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
35 (97.22%)
Negociações curtas:
1 (2.78%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
1.77 USD
Perda média:
-1.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.58 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
8.58 USD (1.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.71% (8.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.17% (65.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-154
|AUDNZD
|38
|AUDUSD
|-142
|USDCAD
|300
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.77 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.31 USD
Máxima perda consecutiva: -8.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.50 × 4
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.65 × 48
Syna SA
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
8
100%
36
61%
15%
1.58
0.40
USD
USD
13%
1:500