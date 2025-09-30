Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Armada-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 34 AIMS-Live Server 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 5 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 FXCM-EURReal01 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 23 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 CMXMarkets-Real 0.00 × 2 COFX-Real 0.00 × 3 ForexClub-MT4 MoneyManager Server 0.00 × 5 MillTrade-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live3 0.00 × 3 Pepperstone-01 0.07 × 15 PrimusMarkets-Live-3 0.08 × 13 ICMarkets-Live07 0.10 × 30 TradersWay-Live 0.11 × 9 ICMarkets-Live08 0.21 × 28 122 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya