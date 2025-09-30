- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
22 (53.65%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (46.34%)
En iyi işlem:
52.11 USD
En kötü işlem:
-30.02 USD
Brüt kâr:
250.46 USD (12 966 pips)
Brüt zarar:
-178.12 USD (12 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (54.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
92.62%
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
21 (51.22%)
Satış işlemleri:
20 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
11.38 USD
Ortalama zarar:
-9.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-55.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.60 USD (4)
Aylık büyüme:
2.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.59 USD
Maksimum:
55.60 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (55.60 USD)
Varlığa göre:
0.87% (26.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|985
|GBPUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.11 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 34
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 5
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live07
|0.10 × 30
|
TradersWay-Live
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 28
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
41
53%
93%
1.40
1.76
USD
USD
2%
1:500