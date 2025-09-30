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Сигналы / MetaTrader 4 / Morning Fenix
Serhii Omelchuk

Morning Fenix

Serhii Omelchuk
Serhii Omelchuk

Serhii Omelchuk

На рынке FOREX работаю с 2007 г., на NYSE, NASDAQ, AMEX с 2010 г. За это время был наработан огромный опыт в биржевом дейтрейдинге и среднесрочной торговле. До 2014 г. работал с командой трейдеров в закрытом дилинговом зале, занимался ручной торговлей и разработкой АТС. В настоящее время хочу также
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 13%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
513
Прибыльных трейдов:
242 (47.17%)
Убыточных трейдов:
271 (52.83%)
Лучший трейд:
1 008.64 USD
Худший трейд:
-520.96 USD
Общая прибыль:
5 447.16 USD (137 229 pips)
Общий убыток:
-5 062.00 USD (165 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (60.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 025.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
87.53%
Макс. загрузка депозита:
28.59%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
263 (51.27%)
Коротких трейдов:
250 (48.73%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
22.51 USD
Средний убыток:
-18.68 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-231.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 020.99 USD (6)
Прирост в месяц:
1.73%
Годовой прогноз:
21.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
772.17 USD
Максимальная:
1 204.74 USD (35.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.10% (1 204.74 USD)
По эквити:
18.21% (502.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 180
USDJPY 134
GBPUSD 120
EURUSD 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 124
USDJPY 144
GBPUSD 55
EURUSD 62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -25K
USDJPY 9.1K
GBPUSD -11K
EURUSD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 008.64 USD
Худший трейд: -521 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +60.38 USD
Макс. убыток в серии: -231.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 34
AIMS-Live Server
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 23
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 2
COFX-Real
0.00 × 3
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 5
MillTrade-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.07 × 15
PrimusMarkets-Live-3
0.08 × 13
ICMarkets-Live07
0.10 × 30
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarkets-Live08
0.21 × 28
еще 122...
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🤖 Экспертный Советник (EA) Morning Fenix: Эволюция Торговли на Европейской Сессии

Представляем Morning Fenix — мой классический, но значительно модернизированный автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor, EA), который берет свое начало еще с 2019 года.

Концепция и Преимущества Системы

  • Основная Стратегия: Система базируется на анализе ночного ценового диапазона (Night Range Analysis). Ее главная цель — эксплуатация пробоя этого диапазона во время активной Европейской сессии, захватывая импульс на раннем открытии рынка.

  • Историческая Адаптация (Stress Testing): После нестабильности, вызванной макроэкономическими событиями (в частности, изменениями в администрации США), система столкнулась с критической просадкой. Работа была приостановлена, а код подвергся глубокой ревизии для повышения устойчивости (Robustness).

  • Ключевая Модификация: Основная переработка была направлена на эффективное хеджирование рисков во время длительных консолидаций рынка, которые были критическими для первоначального алгоритма.

Продуктивность и Риск-Профиль

После комплексного бэктестинга на исторических данных, Morning Fenix демонстрирует значительно лучшие показатели. В результате оптимизации, профиль риска системы стал консервативным.

Ориентировочные результаты системы:

Месячный профит: 3-4%

Максимальная просадка: 15-20%


Нет отзывов
2026.06.05 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 15:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.09 17:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 21:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 21:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 21:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Morning Fenix
35 USD в месяц
13%
0
0
USD
3.4K
USD
46
100%
513
47%
88%
1.07
0.75
USD
35%
1:500
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