- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|180
|USDJPY
|134
|GBPUSD
|120
|EURUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|124
|USDJPY
|144
|GBPUSD
|55
|EURUSD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-25K
|USDJPY
|9.1K
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|-1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 34
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 5
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live07
|0.10 × 30
|
TradersWay-Live
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 28
🤖 Экспертный Советник (EA) Morning Fenix: Эволюция Торговли на Европейской Сессии
Представляем Morning Fenix — мой классический, но значительно модернизированный автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor, EA), который берет свое начало еще с 2019 года.
Концепция и Преимущества Системы
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Основная Стратегия: Система базируется на анализе ночного ценового диапазона (Night Range Analysis). Ее главная цель — эксплуатация пробоя этого диапазона во время активной Европейской сессии, захватывая импульс на раннем открытии рынка.
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Историческая Адаптация (Stress Testing): После нестабильности, вызванной макроэкономическими событиями (в частности, изменениями в администрации США), система столкнулась с критической просадкой. Работа была приостановлена, а код подвергся глубокой ревизии для повышения устойчивости (Robustness).
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Ключевая Модификация: Основная переработка была направлена на эффективное хеджирование рисков во время длительных консолидаций рынка, которые были критическими для первоначального алгоритма.
Продуктивность и Риск-Профиль
После комплексного бэктестинга на исторических данных, Morning Fenix демонстрирует значительно лучшие показатели. В результате оптимизации, профиль риска системы стал консервативным.
Ориентировочные результаты системы:
Месячный профит: 3-4%
Максимальная просадка: 15-20%
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