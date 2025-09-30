信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Morning Fenix
Serhii Omelchuk

Morning Fenix

Serhii Omelchuk
Serhii Omelchuk

Serhii Omelchuk

I work on FOREX market since 2007, on NYSE, NASDAQ, AMEX since 2010. During this time was gained huge experience in the day trading and medium-term trading. Until 2014, worked with a team of traders in the non-public dealing hall, engaged in manual trading and development of Automated Trading
1 评论
0条评论
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 13%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
516
盈利交易:
243 (47.09%)
亏损交易:
273 (52.91%)
最好交易:
1 008.64 USD
最差交易:
-520.96 USD
毛利:
5 450.00 USD (137 529 pips)
毛利亏损:
-5 072.84 USD (166 289 pips)
最大连续赢利:
8 (60.38 USD)
最大连续盈利:
1 025.72 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
87.53%
最大入金加载:
28.59%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.31
长期交易:
265 (51.36%)
短期交易:
251 (48.64%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
22.43 USD
平均损失:
-18.58 USD
最大连续失误:
11 (-231.55 USD)
最大连续亏损:
-1 020.99 USD (6)
每月增长:
1.62%
年度预测:
19.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
772.17 USD
最大值:
1 204.74 USD (35.10%)
相对跌幅:
结余:
35.10% (1 204.74 USD)
净值:
18.21% (502.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 182
USDJPY 134
GBPUSD 121
EURUSD 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 113
USDJPY 144
GBPUSD 58
EURUSD 62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -26K
USDJPY 9.1K
GBPUSD -11K
EURUSD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 008.64 USD
最差交易: -521 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +60.38 USD
最大连续亏损: -231.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 34
AIMS-Live Server
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 23
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 2
COFX-Real
0.00 × 3
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 5
MillTrade-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.07 × 15
PrimusMarkets-Live-3
0.08 × 13
ICMarkets-Live07
0.10 × 30
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarkets-Live08
0.21 × 28
122 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

🤖 专家顾问 (EA) Morning Fenix: 欧盘交易的演变

隆重推出 Morning Fenix—— 这是我的经典款自动交易算法（专家顾问，Expert Advisor，简称 EA），但经过了显著的现代化升级，其历史可追溯到 2019 年。

理念与系统优势

  • 核心策略 (Core Strategy): 该系统基于夜间价格区间分析 (Night Range Analysis)。其主要目标是在活跃的欧盘时段 (European Session) 利用该区间的突破，捕捉市场早盘开盘时的动能。

  • 历史适应性 (Stress Testing): 在宏观经济事件（特别是美国政府换届带来的变化）引发市场波动后，该系统曾遭遇关键性回撤 (Critical Drawdown)。交易操作暂停，代码经过了深度修订，旨在提升系统的稳健性 (Robustness)

  • 关键修改 (Key Modification): 主要的重新设计工作集中于在长期市场盘整 (Prolonged Market Consolidations) 期间进行有效的风险对冲 (Risk Hedging)，因为这对最初的算法是致命的。

绩效与风险画像

经过对历史数据的全面回溯测试 (Backtesting)Morning Fenix 显示出显著改善的指标。优化后，该系统的风险画像已转为保守型

系统预计绩效 (Estimated System Performance):

  • 月度收益 (Monthly Profit / Monthly Return): 3 - 4%

  • 最大回撤 (Maximum Drawdown / Max Drawdown): 15 - 20%



没有评论
2026.06.05 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 15:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.09 17:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 21:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 21:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 21:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Morning Fenix
每月35 USD
13%
0
0
USD
3.4K
USD
46
100%
516
47%
88%
1.07
0.73
USD
35%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载