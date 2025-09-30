- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|182
|USDJPY
|134
|GBPUSD
|121
|EURUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|113
|USDJPY
|144
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-26K
|USDJPY
|9.1K
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|-1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 34
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 5
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live07
|0.10 × 30
|
TradersWay-Live
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 28
🤖 专家顾问 (EA) Morning Fenix: 欧盘交易的演变
隆重推出 Morning Fenix—— 这是我的经典款自动交易算法（专家顾问，Expert Advisor，简称 EA），但经过了显著的现代化升级，其历史可追溯到 2019 年。
理念与系统优势
-
核心策略 (Core Strategy): 该系统基于夜间价格区间分析 (Night Range Analysis)。其主要目标是在活跃的欧盘时段 (European Session) 利用该区间的突破，捕捉市场早盘开盘时的动能。
-
历史适应性 (Stress Testing): 在宏观经济事件（特别是美国政府换届带来的变化）引发市场波动后，该系统曾遭遇关键性回撤 (Critical Drawdown)。交易操作暂停，代码经过了深度修订，旨在提升系统的稳健性 (Robustness)。
-
关键修改 (Key Modification): 主要的重新设计工作集中于在长期市场盘整 (Prolonged Market Consolidations) 期间进行有效的风险对冲 (Risk Hedging)，因为这对最初的算法是致命的。
绩效与风险画像
经过对历史数据的全面回溯测试 (Backtesting)，Morning Fenix 显示出显著改善的指标。优化后，该系统的风险画像已转为保守型。
系统预计绩效 (Estimated System Performance):
-
月度收益 (Monthly Profit / Monthly Return): 3 - 4%
-
最大回撤 (Maximum Drawdown / Max Drawdown): 15 - 20%
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