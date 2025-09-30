- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
22 (53.65%)
Loss Trade:
19 (46.34%)
Best Trade:
52.11 USD
Worst Trade:
-30.02 USD
Profitto lordo:
250.46 USD (12 966 pips)
Perdita lorda:
-178.12 USD (12 771 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (54.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
92.62%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
11.38 USD
Perdita media:
-9.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-55.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.60 USD (4)
Crescita mensile:
2.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.59 USD
Massimale:
55.60 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (55.60 USD)
Per equità:
0.87% (26.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|985
|GBPUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.11 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.61 USD
Massima perdita consecutiva: -55.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 34
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 5
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live07
|0.10 × 30
|
TradersWay-Live
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 28
122 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
41
53%
93%
1.40
1.76
USD
USD
2%
1:500