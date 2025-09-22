SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Capital Consistency GCC
Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

Nika Van Den Berg
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 173%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
90 (51.72%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (48.28%)
En iyi işlem:
380.68 USD
En kötü işlem:
-201.74 USD
Brüt kâr:
5 269.87 USD (369 576 pips)
Brüt zarar:
-3 737.00 USD (177 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 156.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 156.18 USD (19)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.19%
Maks. mevduat yükü:
6.84%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
161 (92.53%)
Satış işlemleri:
13 (7.47%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
8.81 USD
Ortalama kâr:
58.55 USD
Ortalama zarar:
-44.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-568.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.96 USD (11)
Aylık büyüme:
44.65%
Yıllık tahmin:
541.81%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.48 USD
Maksimum:
892.14 USD (73.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.89% (891.32 USD)
Varlığa göre:
4.85% (122.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 192K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +380.68 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 156.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -568.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.05 × 157
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.77 × 333
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
İnceleme yok
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.99% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Capital Consistency GCC
Ayda 30 USD
173%
0
0
USD
2.5K
USD
31
54%
174
51%
98%
1.41
8.81
USD
52%
1:200
Kopyala

