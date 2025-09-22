SegnaliSezioni
Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

Nika Van Den Berg
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 173%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
90 (51.72%)
Loss Trade:
84 (48.28%)
Best Trade:
380.68 USD
Worst Trade:
-201.74 USD
Profitto lordo:
5 269.87 USD (369 576 pips)
Perdita lorda:
-3 737.00 USD (177 744 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 156.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 156.18 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.19%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
161 (92.53%)
Short Trade:
13 (7.47%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
58.55 USD
Perdita media:
-44.49 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-568.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.96 USD (11)
Crescita mensile:
44.65%
Previsione annuale:
541.81%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.48 USD
Massimale:
892.14 USD (73.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.89% (891.32 USD)
Per equità:
4.85% (122.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 192K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +380.68 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 156.18 USD
Massima perdita consecutiva: -568.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.05 × 154
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.77 × 333
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Non ci sono recensioni
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.99% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
