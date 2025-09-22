- Crescita
Trade:
174
Profit Trade:
90 (51.72%)
Loss Trade:
84 (48.28%)
Best Trade:
380.68 USD
Worst Trade:
-201.74 USD
Profitto lordo:
5 269.87 USD (369 576 pips)
Perdita lorda:
-3 737.00 USD (177 744 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 156.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 156.18 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.19%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
161 (92.53%)
Short Trade:
13 (7.47%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
58.55 USD
Perdita media:
-44.49 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-568.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.96 USD (11)
Crescita mensile:
44.65%
Previsione annuale:
541.81%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.48 USD
Massimale:
892.14 USD (73.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.89% (891.32 USD)
Per equità:
4.85% (122.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|192K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +380.68 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 156.18 USD
Massima perdita consecutiva: -568.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.05 × 154
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.77 × 333
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
