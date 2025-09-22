SignauxSections
Gold Capital Consistency GCC
Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

Nika Van Den Berg
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 173%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
90 (51.72%)
Perte trades:
84 (48.28%)
Meilleure transaction:
380.68 USD
Pire transaction:
-201.74 USD
Bénéfice brut:
5 269.87 USD (369 576 pips)
Perte brute:
-3 737.00 USD (177 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1 156.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 156.18 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
98.19%
Charge de dépôt maximale:
6.84%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
161 (92.53%)
Courts trades:
13 (7.47%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
8.81 USD
Bénéfice moyen:
58.55 USD
Perte moyenne:
-44.49 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-568.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-568.96 USD (11)
Croissance mensuelle:
44.65%
Prévision annuelle:
541.81%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
174.48 USD
Maximal:
892.14 USD (73.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.89% (891.32 USD)
Par fonds propres:
4.85% (122.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 192K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +380.68 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 156.18 USD
Perte consécutive maximale: -568.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.05 × 154
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.77 × 333
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Aucun avis
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.99% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
