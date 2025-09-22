- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
122 (55.96%)
Убыточных трейдов:
96 (44.04%)
Лучший трейд:
523.22 USD
Худший трейд:
-1 094.60 USD
Общая прибыль:
10 238.19 USD (551 553 pips)
Общий убыток:
-7 161.88 USD (291 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 836.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 836.74 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
148.08%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
204 (93.58%)
Коротких трейдов:
14 (6.42%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
14.11 USD
Средняя прибыль:
83.92 USD
Средний убыток:
-74.60 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-568.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 205.20 USD (3)
Прирост в месяц:
74.50%
Годовой прогноз:
903.95%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
243.36 USD
Максимальная:
2 454.99 USD (90.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.44% (2 455.12 USD)
По эквити:
76.35% (2 261.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|260K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +523.22 USD
Худший трейд: -1 095 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 836.74 USD
Макс. убыток в серии: -568.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
339%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
45
54%
218
55%
93%
1.42
14.11
USD
USD
76%
1:200