Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

Nika Van Den Berg
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 339%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
122 (55.96%)
Убыточных трейдов:
96 (44.04%)
Лучший трейд:
523.22 USD
Худший трейд:
-1 094.60 USD
Общая прибыль:
10 238.19 USD (551 553 pips)
Общий убыток:
-7 161.88 USD (291 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 836.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 836.74 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
148.08%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
204 (93.58%)
Коротких трейдов:
14 (6.42%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
14.11 USD
Средняя прибыль:
83.92 USD
Средний убыток:
-74.60 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-568.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 205.20 USD (3)
Прирост в месяц:
74.50%
Годовой прогноз:
903.95%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
243.36 USD
Максимальная:
2 454.99 USD (90.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.44% (2 455.12 USD)
По эквити:
76.35% (2 261.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 260K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +523.22 USD
Худший трейд: -1 095 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 836.74 USD
Макс. убыток в серии: -568.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.29 × 946
еще 2...
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Нет отзывов
2026.01.12 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
