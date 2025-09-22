SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Capital Consistency GCC
Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 339%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
122 (55.96%)
Negociações com perda:
96 (44.04%)
Melhor negociação:
523.22 USD
Pior negociação:
-1 094.60 USD
Lucro bruto:
10 238.19 USD (551 553 pips)
Perda bruta:
-7 161.88 USD (291 231 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (1 836.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 836.74 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
93.38%
Depósito máximo carregado:
148.08%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
204 (93.58%)
Negociações curtas:
14 (6.42%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
14.11 USD
Lucro médio:
83.92 USD
Perda média:
-74.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-568.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 205.20 USD (3)
Crescimento mensal:
74.50%
Previsão anual:
903.95%
Algotrading:
54%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
243.36 USD
Máximo:
2 454.99 USD (90.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.44% (2 455.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.35% (2 261.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 260K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +523.22 USD
Pior negociação: -1 095 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 836.74 USD
Máxima perda consecutiva: -568.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.29 × 946
2 mais ...
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Sem comentários
2026.01.12 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Capital Consistency GCC
30 USD por mês
339%
0
0
USD
4.1K
USD
45
54%
218
55%
93%
1.42
14.11
USD
76%
1:200
Copiar

