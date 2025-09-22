SignaleKategorien
Nika Van Den Berg

Gold Capital Consistency GCC

Nika Van Den Berg
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 339%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
218
Gewinntrades:
122 (55.96%)
Verlusttrades:
96 (44.04%)
Bester Trade:
523.22 USD
Schlechtester Trade:
-1 094.60 USD
Bruttoprofit:
10 238.19 USD (551 553 pips)
Bruttoverlust:
-7 161.88 USD (291 231 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (1 836.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 836.74 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
93.38%
Max deposit load:
148.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.25
Long-Positionen:
204 (93.58%)
Short-Positionen:
14 (6.42%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
14.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
83.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-568.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 205.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
74.50%
Jahresprognose:
903.95%
Algo-Trading:
54%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
243.36 USD
Maximaler:
2 454.99 USD (90.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.44% (2 455.12 USD)
Kapital:
76.35% (2 261.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 260K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +523.22 USD
Schlechtester Trade: -1 095 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 836.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -568.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.29 × 946
noch 2 ...
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.