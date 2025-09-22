- Wachstum
Trades insgesamt:
218
Gewinntrades:
122 (55.96%)
Verlusttrades:
96 (44.04%)
Bester Trade:
523.22 USD
Schlechtester Trade:
-1 094.60 USD
Bruttoprofit:
10 238.19 USD (551 553 pips)
Bruttoverlust:
-7 161.88 USD (291 231 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (1 836.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 836.74 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
93.38%
Max deposit load:
148.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.25
Long-Positionen:
204 (93.58%)
Short-Positionen:
14 (6.42%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
14.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
83.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-568.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 205.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
74.50%
Jahresprognose:
903.95%
Algo-Trading:
54%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
243.36 USD
Maximaler:
2 454.99 USD (90.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.44% (2 455.12 USD)
Kapital:
76.35% (2 261.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|260K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +523.22 USD
Schlechtester Trade: -1 095 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 836.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -568.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.29 × 946
XAU/USD strategy focusing on long term consistency.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Utilizing aspects of dollar cost averaging techniques and trailing stop losses to maximize profit while protecting capital.
Keine Bewertungen
