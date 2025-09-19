SinyallerBölümler
Priyojit Karmakar

Tradingwithgold

Priyojit Karmakar
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
81 (92.04%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (7.95%)
En iyi işlem:
6.98 USD
En kötü işlem:
-36.26 USD
Brüt kâr:
94.75 USD (6 916 509 pips)
Brüt zarar:
-55.69 USD (55 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (28.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.59 USD (19)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
3.81%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
76 (86.36%)
Satış işlemleri:
12 (13.64%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-36.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.26 USD (1)
Aylık büyüme:
5.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.30 USD
Maksimum:
49.89 USD (4.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.09% (49.89 USD)
Varlığa göre:
0.68% (8.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 80
USDJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 89
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 89K
USDJPY -55
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.98 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

hiiii
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
