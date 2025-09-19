- Crescimento
Negociações:
119
Negociações com lucro:
111 (93.27%)
Negociações com perda:
8 (6.72%)
Melhor negociação:
75.34 USD
Pior negociação:
-36.26 USD
Lucro bruto:
413.52 USD (7 235 234 pips)
Perda bruta:
-61.36 USD (60 947 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (225.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
225.41 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
66.73%
Depósito máximo carregado:
2.09%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.06
Negociações longas:
106 (89.08%)
Negociações curtas:
13 (10.92%)
Fator de lucro:
6.74
Valor esperado:
2.96 USD
Lucro médio:
3.73 USD
Perda média:
-7.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-36.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.26 USD (1)
Crescimento mensal:
5.87%
Previsão anual:
71.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.30 USD
Máximo:
49.89 USD (4.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.09% (49.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.02% (377.87 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.34 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +225.41 USD
Máxima perda consecutiva: -36.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
