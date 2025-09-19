SignaleKategorien
Priyojit Karmakar

Tradingwithgold

Priyojit Karmakar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
119
Gewinntrades:
111 (93.27%)
Verlusttrades:
8 (6.72%)
Bester Trade:
75.34 USD
Schlechtester Trade:
-36.26 USD
Bruttoprofit:
413.52 USD (7 235 234 pips)
Bruttoverlust:
-61.36 USD (60 947 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (225.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
225.41 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
66.73%
Max deposit load:
2.09%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.06
Long-Positionen:
106 (89.08%)
Short-Positionen:
13 (10.92%)
Profit-Faktor:
6.74
Mathematische Gewinnerwartung:
2.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-36.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.26 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.87%
Jahresprognose:
71.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.30 USD
Maximaler:
49.89 USD (4.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.09% (49.89 USD)
Kapital:
27.02% (377.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 111
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 402
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 402K
USDJPY -55
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.34 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +225.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

hiiii
Keine Bewertungen
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.42% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
