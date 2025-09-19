- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
119
利益トレード:
111 (93.27%)
損失トレード:
8 (6.72%)
ベストトレード:
75.34 USD
最悪のトレード:
-36.26 USD
総利益:
413.52 USD (7 235 234 pips)
総損失:
-61.36 USD (60 947 pips)
最大連続の勝ち:
36 (225.41 USD)
最大連続利益:
225.41 USD (36)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
66.73%
最大入金額:
2.09%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.06
長いトレード:
106 (89.08%)
短いトレード:
13 (10.92%)
プロフィットファクター:
6.74
期待されたペイオフ:
2.96 USD
平均利益:
3.73 USD
平均損失:
-7.67 USD
最大連続の負け:
1 (-36.26 USD)
最大連続損失:
-36.26 USD (1)
月間成長:
5.87%
年間予想:
71.25%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.30 USD
最大の:
49.89 USD (4.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.09% (49.89 USD)
エクイティによる:
27.02% (377.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|402
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|402K
|USDJPY
|-55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.34 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +225.41 USD
最大連続損失: -36.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
hiiii
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
23
0%
119
93%
67%
6.73
2.96
USD
USD
27%
1:200