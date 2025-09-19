- Прирост
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
111 (93.27%)
Убыточных трейдов:
8 (6.72%)
Лучший трейд:
75.34 USD
Худший трейд:
-36.26 USD
Общая прибыль:
413.52 USD (7 235 234 pips)
Общий убыток:
-61.36 USD (60 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (225.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
225.41 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
66.73%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.06
Длинных трейдов:
106 (89.08%)
Коротких трейдов:
13 (10.92%)
Профит фактор:
6.74
Мат. ожидание:
2.96 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-7.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-36.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.26 USD (1)
Прирост в месяц:
5.87%
Годовой прогноз:
71.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.30 USD
Максимальная:
49.89 USD (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.09% (49.89 USD)
По эквити:
27.02% (377.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|402
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|402K
|USDJPY
|-55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +75.34 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +225.41 USD
Макс. убыток в серии: -36.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
