Priyojit Karmakar

Tradingwithgold

Priyojit Karmakar
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
111 (93.27%)
Убыточных трейдов:
8 (6.72%)
Лучший трейд:
75.34 USD
Худший трейд:
-36.26 USD
Общая прибыль:
413.52 USD (7 235 234 pips)
Общий убыток:
-61.36 USD (60 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (225.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
225.41 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
66.73%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.06
Длинных трейдов:
106 (89.08%)
Коротких трейдов:
13 (10.92%)
Профит фактор:
6.74
Мат. ожидание:
2.96 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-7.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-36.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.26 USD (1)
Прирост в месяц:
5.87%
Годовой прогноз:
71.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.30 USD
Максимальная:
49.89 USD (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.09% (49.89 USD)
По эквити:
27.02% (377.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 111
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 402
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 402K
USDJPY -55
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.34 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +225.41 USD
Макс. убыток в серии: -36.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

hiiii
Нет отзывов
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.42% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
