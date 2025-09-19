시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tradingwithgold
Priyojit Karmakar

Tradingwithgold

Priyojit Karmakar
0 리뷰
안정성
25
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 27%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
127
이익 거래:
119 (93.70%)
손실 거래:
8 (6.30%)
최고의 거래:
75.34 USD
최악의 거래:
-36.26 USD
총 수익:
472.33 USD (7 291 075 pips)
총 손실:
-61.36 USD (60 947 pips)
연속 최대 이익:
36 (225.41 USD)
연속 최대 이익:
225.41 USD (36)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
57.41%
최대 입금량:
2.09%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.24
롱(주식매수):
111 (87.40%)
숏(주식차입매도):
16 (12.60%)
수익 요인:
7.70
기대수익:
3.24 USD
평균 이익:
3.97 USD
평균 손실:
-7.67 USD
연속 최대 손실:
1 (-36.26 USD)
연속 최대 손실:
-36.26 USD (1)
월별 성장률:
7.94%
연간 예측:
96.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.30 USD
최대한의:
49.89 USD (4.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.09% (49.89 USD)
자본금별:
27.02% (377.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 113
EURUSD 6
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 458
EURUSD 3
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 458K
EURUSD 329
USDJPY -55
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +75.34 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +225.41 USD
연속 최대 손실: -36.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

hiiii
리뷰 없음
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.42% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tradingwithgold
월별 30 USD
27%
0
0
USD
2.8K
USD
25
0%
127
93%
57%
7.69
3.24
USD
27%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.