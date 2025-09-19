- 자본
- 축소
트레이드:
127
이익 거래:
119 (93.70%)
손실 거래:
8 (6.30%)
최고의 거래:
75.34 USD
최악의 거래:
-36.26 USD
총 수익:
472.33 USD (7 291 075 pips)
총 손실:
-61.36 USD (60 947 pips)
연속 최대 이익:
36 (225.41 USD)
연속 최대 이익:
225.41 USD (36)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
57.41%
최대 입금량:
2.09%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.24
롱(주식매수):
111 (87.40%)
숏(주식차입매도):
16 (12.60%)
수익 요인:
7.70
기대수익:
3.24 USD
평균 이익:
3.97 USD
평균 손실:
-7.67 USD
연속 최대 손실:
1 (-36.26 USD)
연속 최대 손실:
-36.26 USD (1)
월별 성장률:
7.94%
연간 예측:
96.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.30 USD
최대한의:
49.89 USD (4.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.09% (49.89 USD)
자본금별:
27.02% (377.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|113
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|458
|EURUSD
|3
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|458K
|EURUSD
|329
|USDJPY
|-55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +75.34 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +225.41 USD
연속 최대 손실: -36.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
25
0%
127
93%
57%
7.69
3.24
USD
USD
27%
1:200