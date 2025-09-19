- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
119
盈利交易:
111 (93.27%)
亏损交易:
8 (6.72%)
最好交易:
75.34 USD
最差交易:
-36.26 USD
毛利:
413.52 USD (7 235 234 pips)
毛利亏损:
-61.36 USD (60 947 pips)
最大连续赢利:
36 (225.41 USD)
最大连续盈利:
225.41 USD (36)
夏普比率:
0.30
交易活动:
66.73%
最大入金加载:
2.09%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.06
长期交易:
106 (89.08%)
短期交易:
13 (10.92%)
利润因子:
6.74
预期回报:
2.96 USD
平均利润:
3.73 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
1 (-36.26 USD)
最大连续亏损:
-36.26 USD (1)
每月增长:
5.87%
年度预测:
71.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.30 USD
最大值:
49.89 USD (4.48%)
相对跌幅:
结余:
4.09% (49.89 USD)
净值:
27.02% (377.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|402
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|402K
|USDJPY
|-55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.34 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +225.41 USD
最大连续亏损: -36.26 USD
